Экс-сенатор Савельев ходатайствовал о суде присяжных

Обвиняемый в покушении на своего делового партнера бывший член Совета Федерации РФ ходатайствовал о проведении судебного процесса с участием присяжных заседателей. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" ("Ъ").

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Ходатайство экс-сенатора должен во время предварительного слушания удовлетворить Тверской суд столицы. Если 23 мая Савельев не изменит своей просьбы, то суд назначит формирование коллегии присяжных.

Издание отмечает, что для ознакомления с 45 томами дела, Савельеву, который находится в спецблоке следственного изолятора "Матросская тишина", потребовалось всего два с половиной месяца. 18 мая сообщалось, что Савельев подал просьбу о направлении в зону специальной военной операции. Сенатора задержали в августе 2024 года по подозрению в организации покушения на предпринимателя. По версии следствия, преступление он поручил совершить своему знакомому год назад.