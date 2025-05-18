Врача из Владимира избили из-за колоноскопии, которую он сделал пациентке в никабе

Врача-эндоскописта Михаила Большакова из Владимира жестоко избили из-за того, что он сделал колоноскопию пациентке в никабе. Об этом в воскресенье, 18 мая, рассказала его менеджер на своей странице в социальной сети.

© Вечерняя Москва

По словам представителя медика, он провел процедуру женщине около месяца назад. Она выросла в крайне консервативной семье, которая выступала против того, чтобы ей проводили подобные процедуры. Из-за этого пациентка решила обратиться к доктору втайне, так как столкнулась с серьезной проблемой со здоровьем. Врач сделал ей колоноскопию и назначил необходимое лечение. После этого ему стали поступать угрозы о «расчленении», а после на него напали на улице.

— Сегодня утром во время приема в клинике на Михаила было произведено нападение. Нападавший сказал, что убьет, и совершил то, что совершил. Сейчас Михаил практически не видит, и его общее состояние оставляет желать лучшего, — рассказала менеджер.

Другой случай произошел в конце января, когда находившийся под действием наркотиков мигрант из Таджикистана устроил дебош в хостеле в подмосковном городе Пушкино, заявив о желании отрезать головы русским женщинам.