В Дагестане из-за проливных дождей частично обрушился мост XV века
В Дахадаевском районе Дагестана из-за проливных дождей и снега произошло частичное обрушение автомобильного моста, построенного в XV веке, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Ведомство проведет проверку случившегося.
«Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и об охране объектов культурного наследия», - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.
После специалисты также рассмотрят вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.
Мост в дагестанском селе Кунки находится в муниципальной собственности и считается объектом культурного наследия. По данным телеканала Mash-Gor, по нему дети добирались в местную школу, есть риск полного обрушения.