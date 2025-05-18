В российском городе мужчина стрелял из винтовки по детской площадке
В Санкт-Петербурге мужчина стрелял с балкона по детской площадке. Об этом пишет 78.ru.
Инцидент произошел на Таллинской улице в Красногвардейском районе российского города. Подозреваемого задержали. По данным издания, в его квартире обнаружили винтовку.
Задержанный отрицает свою причастность. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего жителя Москвы, который открыл стрельбу в воздух с балкона жилого дома, чтобы отпугнуть наркоманов.