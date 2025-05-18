Пожар начался в новой школе в Курской области после удара дрона ВСУ

Пожар начался в здании строящейся школы в деревне Самоярдово Большесолдатского района Курской области после удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

По слова губернатора, огонь охватил площадь около 20 квадратных метров, к текущему моменту сотрудники профильных служб уже полностью потушили пламя. Он заверил, что школу обязательно достроят после того, как ситуация в районе станет более спокойной.

— Украинские преступники продолжают наносить удары по нашим мирным объектам... К счастью, обошлось без пострадавших, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко также сообщил, что ВСУ ударили кассетными боеприпасами по скоплениям машин скорой помощи, которые были направлены для эвакуации раненых с рынка в Алешках.