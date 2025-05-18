В Махачкале 35 подростков доставили в полицию за участие в драке

35 подростков из Махачкалы были задержаны за участие в массовой драке, сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев в соцсетях ведомства.

© Парламентская газета

На родителей подростков составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей (статья 5.35 КоАП РФ).

«События в Махачкале показали, что в интернете продолжаются призывы к участию в незаконных массовых акциях и других противоправных действиях», — сказал Бучаев.

Ранее в пабликах появилась информация, что в Махачкале подростки создают группы для незаконной деятельности, включая массовые драки. На видео видно, как в драке участвуют десятки молодых людей. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Беляеву доложить о ходе расследования и установленных фактах.

Новость дополняется