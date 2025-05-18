Российская школьница попала в реанимацию после попытки похудеть

В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница попала в реанимацию после попытки похудеть с помощью таблеток. Об этом сообщает «Фонтанка».

Родители подростка рассказали, что их дочь приняла большую дозу таблеток после насмешек со стороны сверстников. Школьница хотела быстро похудеть. В результате ее госпитализировали в детскую больницу им. Филатова, врачи борются за ее жизнь. Школьница состоит на учете у психиатра уже год.

Ранее сообщалось, что российские подростки сняли на видео изнасилование школьницы для шантажа. Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.