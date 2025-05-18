СК возбудил уголовное дело после гибели троих человек при пожаре в частном доме в Подмосковье
После гибели троих человек при возгорании в частном доме в дер. Молзино возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.
«По результатам осмотра места происшествия следователем территориально следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ. По данным эксперта, очаг возгорания располагался под навесом, пристроенным к дому, где заряжался электромобиль», – говорится в материале.
Как уточняется, с места изъяты фрагменты проводки, электрический щиток, части от автомобиля – аккумулятор. Назначены экспертизы, в том числе пожаротехническая.
Ранее сообщалось, что 18 мая 2025 года в утренние часы произошло возгорание частного дома в дер. Молзино по ул. Советская. После тушения пожара обнаружены тела троих человек: мужчина 1975 года рождения, женщина 1973 года рождения и пенсионерка 1945 года рождения.