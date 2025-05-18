СК возбудил уголовное дело после гибели троих человек при пожаре в частном доме в Подмосковье

После гибели троих человек при возгорании в частном доме в дер. Молзино возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

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«По результатам осмотра места происшествия следователем территориально следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ. По данным эксперта, очаг возгорания располагался под навесом, пристроенным к дому, где заряжался электромобиль», – говорится в материале.

Как уточняется, с места изъяты фрагменты проводки, электрический щиток, части от автомобиля – аккумулятор. Назначены экспертизы, в том числе пожаротехническая.

Ранее сообщалось, что 18 мая 2025 года в утренние часы произошло возгорание частного дома в дер. Молзино по ул. Советская. После тушения пожара обнаружены тела троих человек: мужчина 1975 года рождения, женщина 1973 года рождения и пенсионерка 1945 года рождения.