В Петербурге спасли пропавшую в Финском заливе девушку

Катавшуюся на кайте девушку днем в воскресенье, 18 мая, унесло в Финский залив на 500 метров от берега. Инцидент произошел в поселке Лисий Нос (Приморский район Санкт-Петербурга), сообщает телеканал "78". По его информации, кайтсерфера спас проезжавший мимо катер. Девушка отказалась от медицинской помощи. 9 мая в Петербурге спасли туристку, которая упала в реку во время экскурсии на сапсерфе. Жительница Подмосковья не удержалась на доске и оказалась в холодной воде. На помощь пришли сотрудники ОМОН "Балтика", которые дежурили на катерах. Правоохранители помогли женщине выбраться из воды и доставили ее к берегу, где она переоделась. Медицинская помощь ей не потребовалась. 28 марта в Адыгее мужчина с ребенком решили поплавать на лодке по водохранилищу, перевернулись и не смогли выплыть.