Силовики в Дагестане задержали зачинщиков конфликта между подростками в Махачкале. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Исрафил Исрафилов.

В социальных медиа сообщается, что в Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк.

"В связи с недавним конфликтом между подростками в Махачкале, МВД оперативно задержало зачинщиков и активных участников. Несовершеннолетние доставлены в отдел полиции, в отношении родителей составлены административные протоколы" ,- говорится в сообщении.

По его словам, ситуация находится на контроле.

"Сегодня проходит межведомственное совещание с участием представителей министерств внутренних дел, образования, молодежи и культуры. Обсуждаются меры по недопущению подобных случаев в дальнейшем", - добавил Исрафилов.

Ранее сообщалось, что следователи СУ СК РФ по Дагестану организовали проверку по факту массовой драки в Махачкале.