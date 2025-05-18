В ФРГ неизвестный напал с ножом на посетителей бара

Неизвестный напал минувшей ночью с ножом на посетителей одного из баров в городе Билефельд в ФРГ, полиция не исключает версию теракта. Об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел около 04:20 (05:20 мск) перед баром Cutie. Пострадали минимум пять человек, из них трое получили тяжелые травмы. За жизнь двух до сих пор борются врачи.

По данным следствия, преступник атаковал без разбора, причем использовал, помимо ножа, трость.

Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, при этом он потерял свой рюкзак. В нем позже обнаружили оружие и бутылку с горючей смесью, а также выданное на имя гражданина Сирии разрешение на проживание ФРГ.

Ведется розыск злоумышленника.