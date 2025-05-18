Жители Читы ощутили толчки от землетрясений в Забайкалье

У вулкана Удокан в Забайкальском крае произошли два землетрясения. Об этом свидетельствуют данные сайта «Монитор землетрясений».

Как уточняется, толчок с магнитудой 4,3 был зафиксирован утром, а около полудня произошел второй. Его магнитуда составила 4,7.

«Chita.Ru» сообщает, что жители Читы ощутили толчки от землетрясений. На высоких этажах зданий в районе СибВО чувствовалось покачивание.

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в Управлении чрезвычайными ситуациями и катастрофами Турции (AFAD). Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.