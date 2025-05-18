В Екатеринбурге ребенок выпал с четвертого этажа

В Екатеринбурге мальчик выпал из окна. Информацию опубликовал ТГ-канал «Инцидент Екатеринбург».

Один из местных жителей сообщил, что ребёнок выпал с четвертого этажа на улице Агрономическая, 34А вместе с москитной сеткой. Врачи диагностировали у него ушиб легких и сотрясение мозга, мальчика уже отвезли в больницу.

«Сообщение о падении ребенка 2024 года рождения на улице Агрономическая поступило в отдел №12. Как выяснилось, мама была дома, но отвлеклась на других детей. Ребенок госпитализирован, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Проводится проверка по факту происшествия», — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее сообщалось, что школьник получил перелом ноги в результате ДТП в Белоярском районе. Водитель автомобиля Hyundai не уступила дорогу и совершила наезд на 14-летнего ребёнка. Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что автомобилем управляла женщина 1987 года рождения с 17-летним водительским стажем. В момент аварии она была трезва. Водителю грозит лишение прав до полутора лет или крупный штраф.