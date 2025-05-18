В российском городе водитель экскаватора придавил ковшом собственную дочь
В Саратове водитель экскаватора случайно придавил ковшом собственную дочь. Об этом следственном управлении Следственного комитета российского региона.
По данным ведомства, россиянин арендовал экскаватор-погрузчик для проведения земляных работ на своем участке. Находясь за рулем техники, он не заметил, как его семилетняя дочь забралась в ковш, и прижал ее к земле.
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