Пьяные россияне устроили массовую драку в Китае

В китайском городе Хуньчунь пьяные российские туристы из Приморья устроили массовую драку. Потасовка вызвала резкую реакцию у местных жителей и отдыхающих. Видео опубликовал «Московский комсомолец» в Telegram-канале.

На первых кадрах ролика показан коридор гостиницы, слышатся крики и ругань российских туристов.

Затем в коридоре появляются участники потасовки — мужчины и женщины в возрасте от 20 до 60 лет. Они кричат друг на друга, толкаются, наносят удары. Часть туристов пытается разнять дерущихся. Постепенно драка завершается.

«Раньше такое происходило в Суньке, теперь и в Хуньчуне. Стыдно за наших», — отметили очевидцы.

Ранее сообщалось, что туристы из Приморья устроили массовую драку в китайском Суйфэньхэ.

Инцидент произошел 15 мая 2023 года, в ресторане «Аня и Соня». О причинах случившегося не сообщалось.