Отец убитой в Брянске девочки попытался переложить вину на жену

Мужчина, убивший свою девятимесячную дочь, а затем вместе с женой обставивший инцидент как похищение, попытался переложить вину на супругу. Это следует из документов дела, опубликованных в воскресенье, 18 мая.

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История произошла в Брянске в 2012 году — тогда мать девочки Светлана Шкапцова обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что ее дочь похитили из коляски у зоомагазина. Спустя три недели поисков выяснилось, что историю выдумали сами родители: в действительности ребенок умер от побоев собственного отца.

Следствие выяснило, что супруги действовали по совместному плану: мужчина уехал из города, а его жена пошла в полицию. Кулагина приговорили к 19 годам тюрьмы, Шкапцову — к четырем годам и трем месяцам.

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— Высказанное в апелляционной инстанции суждение Кулагина о том, что в правоохранительные органы о похищении ребенка сообщил не он, а его жена Шкапцова, она же написала заявление об этом, поэтому в его действиях нет состава преступления, предусмотренного ч. З ст. 306 УК РФ, нельзя признать состоятельным, — приводит материалы дела РИА Новости.

Многодетная мать расправилась со своими тремя детьми в Канске — женщина убила дочь и двух сыновей. Девушке 29 лет. Она зарубила топором свою четырехлетнюю дочь, а также двух сыновей в возрасте семи и восьми лет соответственно. Удалось спастись только одному ребенку — он в момент расправы находился в гостях у дедушки и бабушки.