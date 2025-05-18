В аэропорту Египта рекламный щит рухнул и убил пассажирку

В зоне вылета аэропорта египетского Шарм-эш-Шейха погибла гражданка Казахстана. На женщину упал рекламный щит, рассказал официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров. Об этом пишет «Интерфакс».

Дипломат заметил, что с родными погибшей уже установил связь консул республики. Посольство Казахстана в Египте взяло на контроль произошедшее.

По его словам, еще две гражданки Казахстана получили легкие травмы. Им оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.

«Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию. Сейчас на месте происшествия ведутся следственные мероприятия», — пояснил Смадияров.

Напомним, что в апреле 2020 года в Уфе женщину насмерть убило рекламным щитом, который рухнул от штормового ветра.