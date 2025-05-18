В МЧС прокомментировали инцидент с самолетом в Челябинске

Запасной топливный бак, который отсоединился от пролетавшего над северо-западом Челябинска самолета, нашли в бору. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Бак обнаружен в лесном массиве бора. Возгорания не было, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 18 мая жители Челябинска сообщили о падении самолета. При этом источники 74.ru заявили, что инцидент является технической неисправностью. По их данным, самолеты целы и пострадавших нет.

Очевидцы сообщили о падении самолета в Челябинске

В МЧС заявили, что в Челябинске у летящего самолета отсоединился запасной топливный бак. В ведомстве назвали борт, с которым произошел инцидент, учебным.

4 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что пассажирский самолет Superjet-100 сбил зайца в аэропорту Сочи. Инцидент произошел буквально через несколько секунд после приземления. После этого самолет зарулил к месту стоянки. Получило ли воздушное судно повреждения в результате столкновения, не сообщается.