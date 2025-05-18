В Твери трое пьяных избили палками девушку и ее мать за отказ в знакомстве

СК Тверской области проводит проверку по факту нападения неизвестных на женщину-пенсионерку и ее дочь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел возле кафе быстрого питания, трое незнакомцев начали оказывать знаки внимания двум женщинам. Они настойчиво пытались познакомиться. Горожанки ответили отказом, в ответ мужчины набросились на них с палками и начали избивать.

«Одна из девушек была с мамой, женщина уже как несколько лет на пенсии. Девушке рассекли бровь и поставили сотрясение, маме этой девушки досталось больше — ее били, пока она лежала на асфальте», — рассказали свидетели произошедшего.

По факту случившегося проверку проводит региональный СК, подробности о состоянии пострадавших неизвестны. Личности хулиганов устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Туапсе подростки напали на 65-летнего мужчину, который заступился за своего сына. Подростки избивали юношу, а когда отец попытался его защитить, напали и на взрослого мужчину. Хулиганы ударили его по голове сзади, а после того, как он упал на землю, стали бить ногами. Первую помощь пенсионеру оказала незнакомая девушка, а далее его госпитализировали.