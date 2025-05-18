Жена убившего семерых человек россиянина сделала шокирующее заявление

Супруга убившего семерых человек в Свердловской области мужчины прожила с ним четверть века, даже не догадываясь о том, что рядом с ней жестокий преступник. Об этом жена Виктора Петриченко рассказала в беседе с E1.RU.

По словам Жанны, за ним она была как за каменной стеной и родила ему сына. Сейчас она не может поверить в то, что ее муж в молодости забил молотком насмерть семерых человек в Каменске-Уральском в новогоднюю ночь. Среди убитых были двое детей.

Собеседница издания заявила, что если бы знала о жестоком преступлении, то с таким человеком никогда бы не сошлась. Но за все годы совместной жизни, по ее словам, он ни разу об этом не обмолвился.

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Также супруг за все годы никак себя не проявил, а все соседи завидовали россиянке, что у нее такой золотой мужчина.

Виктор познакомился со своей будущей женой спустя семь лет после страшного преступления. Он честно признался, что отсидел срок в колонии, но это невесту не напугало.

Семья Виктора сейчас следит за судебным процессом по новостям, Жанна готовится дать показания в защиту мужа. Она собирается сказать в суде, что для нее он самый лучший мужчина на свете, и она больше такого не найдет.

Ранее убийца из Свердловской области, который накачивал своих жертв клофелином, сознался в расправе над пятью взрослыми и двумя детьми.

Раскрыть дело спустя 30 с лишним лет следователи СКР смогли благодаря современной молекулярно-генетической экспертизе.