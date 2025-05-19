Число жертв взрыва на предприятии в башкирском Салавате выросло

В Башкортостане число жертв взрыва на предприятии в Салавате выросло до трех: в больнице Уфы скончался мужчина, сообщил минздрав республики.

Уточняется, что в больнице скончался 43-летний пострадавший.

16 мая в результате взрыва на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" в реанимацию с сильными ожогами доставили троих мужчин. Позже один из госпитализированных в больницу скончался.

Еще один пострадавший с ушибами таза и переломами после оказания медпомощи был отпущен на амбулаторное лечение.

Под завалами спасателями был найден 46-летний погибший.

В понедельник глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин сообщал, что двоих пострадавших из реанимации перевели в ожоговый центр столицы республики. Он отмечал: 48-летний мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии, состояние 43-летнего оценивается как крайне тяжелое.