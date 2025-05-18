Медведь напал на двух оленеводов на Чукотке

На Чукотке медведь напал на двух оленеводов. Мужчинам удалось отбиться от хищника.

Инцидент произошел в окрестностях деревни Лорино, где мужчины занимались выпасом оленей. Когда пастухи обходили стадо, медведь неожиданно напал на одного из них, схватив за руку и повалив на землю. Пастух сумел достать нож и начал отбиваться. Второй оленевод пришел ему на помощь, и вместе они забили медведя.

Пострадавший получил серьезные ранения и был доставлен в окружную больницу санитарной авиацией. Угрозы его жизни нет, пишет ИА «Чукотка.

Ранее столкнулась с медведем группа туристов в горах Башкортостана. Как сообщили в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям, помощь потребовалась 14 туристам, среди которых был ребенок. Перед этим шестеро покинули опасную зону самостоятельно. Видео, снятые туристами, запечатлели момент, когда люди забрались на курумник (участок нагромождения камней), чтобы укрыться от медведя. Туристы кричали, пытаясь напугать хищника, но безуспешно. Добраться до них ему помешала неровная каменистая поверхность.