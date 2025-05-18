В Петербурге подростки ударили прохожего ножом в грудь

В Невском районе Петербурга задержаны несовершеннолетние, подозреваемые в нападении на случайного прохожего, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ГУМВД региона.

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Инцидент произошел во дворе многоэтажки по улице Русановской. Между двумя подростками и 35-летним мужчиной возникла ссора, в ходе конфликта один из юношей выхватил нож и ударил им оппонента в грудь.

Пострадавший сумел добраться до дома, но вечером его состояние ухудшилось, он госпитализирован. Состояние раненого медики оценивают как тяжелое. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Нападавшие задержаны, обстоятельства конфликта устанавливаются.

До этого сообщалось, что юноша изрезал ножом родителей и сестру-подростка в Белгородской области. 18-летний юноша поссорился со своим 55-летним отцом и схватился за нож. Он успел ранить его самого, 52-летнюю мать и 15-летнюю сестру. Раненый отец семейства сумел отобрать у сына нож и ударил его в ответ. Возбуждено уголовное дело.