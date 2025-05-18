На колесе обозрения в российском регионе ночью забыли человека

В Ростове-на-Дону в кабине колеса обозрения забыли человека и остановили аттракцион. Об этом сообщает KP.RU.

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 17 мая. Колесо обозрения остановилось около полуночи, когда кабина с мужчиной находилась на уровне многоэтажного здания. Так человек провел не менее получаса, пока работники не спохватились и не опустили его на землю.

Ранее сообщалось, что двое детей получили травмы на неисправном аттракционе в парке Южно-Сахалинска.