Появились подробности инцидента с самолетом в Челябинске

В МЧС заявили, что в Челябинске у летящего самолета отсоединился запасной топливный бак, якобы пустой. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал 74.ru.

В ведомстве назвали борт, с которым произошел инцидент, учебным. По предварительным данным, службы фрагменты еще не нашли.

Источники канала 74.ru. до этого отмечали, что инцидент, запечатленный на видео, является технической неисправностью. При этом в публикации утверждается, что «самолеты целы и пострадавших нет». Кроме того, авторы канала допустили, что падение произошло с борта военного самолета.

Очевидцы сообщили о падении самолета в Челябинске

Официальных комментариев от МЧС или других аварийно-спасательных служб не поступало.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что пассажирский самолет Superjet-100 сбил зайца в аэропорту Сочи. Буквально через несколько секунд после приземления борт снес зайца, который неожиданно выскочил на взлетно-посадочную полосу. После этого самолет зарулил к месту стоянки. Получило ли воздушное судно повреждения в результате столкновения не сообщается.