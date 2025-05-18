Россиянку сбил катер на отдыхе в Египте

В Шарм-эль-Шейхе туристка из России пострадала в аварии с катером, буксировавшим водную ватрушку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, россиянка купалась в безопасной зоне, огороженной буйками, когда на нее на высокой скорости наехал катер. Как утверждают родные женщины, водитель судна пытался эффектно приблизиться к берегу, однако потерял контроль над управлением.

В результате происшествия россиянка получила серьезные травмы. Когда ее доставили на берег, она пожаловалась на сильные головные боли и судороги в конечностях. Вскоре после этого она потеряла сознание. Дочь пострадавшей отмечает, что скорая помощь ехала полтора часа. При этом персонал отеля Movenpick Resort не оказал помощи.

В настоящее время женщина находится в больнице под наблюдением медиков.

Ранее в Сочи катер наехал на плававшую в море несовершеннолетнюю туристку и распорол ей живот. По словам очевидцев, у нее были «кишки наружу». За день до этого в Хостинском районе Сочи другой катер наехал на мужчину.