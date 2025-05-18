ФБР считает взрыв бомбы в Палм-Спрингс терактом

Взрыв возле клиники репродуктивного здоровья в калифорнийском Палм-Спрингсе признан террористическим актом. Об этом заявил помощник директора ФБР Акил Дэвис.

«Не заблуждайтесь, это преднамеренный акт терроризма», — цитирует Дэвиса РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Представитель ФБР подчеркнул, что ведомство установит, относится ли инцидент к международному или внутреннему терроризму. По его словам, клиника стала прямой мишенью. В интересах следствия Дэвис отказался раскрывать имя подозреваемого, сообщает ТАСС, ссылаясь на CBS News.

По данным CNN, в результате происшествия пострадали пять человек, погиб один человек.

Глава пожарной службы Палм-Спрингс Пола Альварадо подтвердил, что взрыв, вероятно, был спланированным актом насилия. Местные власти отметили, что рядом с клиникой находился автомобиль — взрыв произошёл либо внутри машины, либо в непосредственной близости от неё.

Добавим, что ударная волна от взрыва выбила стёкла в соседних зданиях. Расследование продолжается, при этом версия теракта остаётся приоритетной.