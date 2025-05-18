Арестован сооснователь криптобиржи Blum Владимир Смеркис

Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест экс-руководителя биржи Binance по СНГ и сооснователя крипто-игры Blum Владимира Смеркиса по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

© Московский Комсомолец

Смеркис фигурирует в деле как подозреваемый. Детали обвинений остаются нераскрытыми. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на правоохранительные органы.

В проекте Blum участникам предлагали собирать виртуальные снежинки, за что им начисляли игровые токены для последующего обмена на реальные средства. Однако вывод средств до сих пор не представляется возможным.

Представители Blum уже заявили, что Смеркис прекратил участие в проекте.

До начала СВО он курировал развитие биржи Binance в регионе СНГ, а позднее основал платформу Blum.

Telegram-канал Mash пишет, что арест связан с более ранними начинаниями предпринимателя, в которых инвесторы лишились как минимум $15 млн.

В 2017 году Смеркис запустил The Token Fund — один из первых криптовалютных инвестиционных фондов. Вкладчики приобретали фирменный токен TKN за цифровые активы, получая обещание умножить вложения. Проект привлёк $8 млн, увеличил капитал благодаря росту крипторынка, но неожиданно прекратил деятельность в 2018-м. Клиенты так и не получили свои средства.

Следующий проект — Tokenbox — привлекла $7 млн инвестиций. Одноимённый токен TBX появился на двух биржах, однако его стоимость быстро обрушилась, после чего проект исчез с рынка.