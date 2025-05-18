Суд в Москве арестовал сооснователя крипто-игры Blum Смеркиса

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Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу экс-главе Binance в СНГ и сооснователю крипто-игры Blum Владимиру Смеркису.

Суд в Москве арестовал сооснователя крипто-игры Blum Смеркиса
© РИА Новости

Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что Смеркиса арестовали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что суд в Москве отправил в СИЗО обвиняемую в терроризме, которая сбежала из-под домашнего ареста.

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Владимир Смеркис
Москва