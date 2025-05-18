ФБР выясняет обстоятельств взрыва бомбы в Палм-Спрингс

Федеральное бюро расследований (ФБР) США выясняет обстоятельства взрыва бомбы в автомобиле в городе Палм-Спрингс (штат Калифорния). Об этом сообщила на своей странице в соцсети X министр юстиции и генеральный прокурор страны Пэм Бонди.

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По ее словам, взрыв произошел рядом с клиникой по лечению бесплодия.

"Федеральные агенты сейчас работают на месте происшествия вместе с местными правоохранительными органами. Мы работаем над тем, чтобы выяснить больше", - написала она.

Бонди осудила "применение насилия в отношении клиники" и назвала инцидент непростительным. До этого мэр Палм-СпрингсРон Дехарт заявил со ссылкой на специалистов, что взрыв был вызван бомбой, заложенной внутри или рядом с автомобилем. В результате происшествия одного человека спасти не удалось. Взрывной волной были выбиты стекла в соседних зданиях. Местные власти рассматривают возможность террористического акта. Накануне неизвестный открыл стрельбу в одном из спортзалов американского города Лас-Вегас.

Полицейские ликвидировали преступника. Злоумышленник был вооружен пистолетом. Он успел ранить троих человек, один из которых находится в критическом состоянии.