МЧС: горит девятиэтажный жилой дом в Орле

Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Орле. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России. Спасатели прибыли по адресу ул. Нормандия - Неман и установили, что возгорание произошло на седьмом этаже.

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Пожарные спасли 11 человек и эвакуировали 32 жителя с помощью автоматического подъемного механизма. Продолжается тушение пожара. 17 мая при тушении пожара в жилом доме на Ленинградском проспекте в Москве пожарные спасли 11 человек, среди которых был ребенок. К борьбе с огнем привлекли 32 пожарных и девять единиц техники.

Спустя примерно 20 минут возгорание удалось локализовать, а еще через полчаса его полностью потушили. В ночь на 5 мая в доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв с последующим возгоранием.

Причиной послужила утечка газа. Огонь охватил квартиры на восьмом и девятом этажах, из-за чего между ними рухнули перекрытия. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов присвоили пожару повышенный ранг сложности, при этом его площадь составила 100 квадратных метров.