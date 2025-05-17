После массового ДТП в Подмосковье двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии

После массового ДТП в Раменском районе Подмосковья двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии , передает РИА Новости со ссылкой на минздрав Московской области.

© Газета.Ru

Там рассказали, что остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести .

В субботу, 17 мая, около 15:00 на 36-м км трассы М-5 «Урал» грузовик столкнулся с легковым автомобилем Kia Sportage, когда водители обеих машин остановились для установки аварийных знаков. В этот момент в них въехал рейсовый автобус. В результате пострадали 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В управлении СК по Московской области возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ст. 238 УК РФ).