В МЧС России заявили, что в Магадане дети предотвратили лесной пожар.

Как говорится в заявлении ведомства в Telegram, 12-летний Денис Медведев гулял с друзьями на окраине города и заметил дым в глубине леса. Из-за сильного ветра пламя стремительно распространялось.

«Сначала мы побоялись звонить в пожарную охрану: думали, что нас обвинят в поджоге. Потом увидели, что рядом никого нет, а огонь разгорается, и решили действовать», — рассказал Денис.

Уточняется, что дети позвонили в экстренные службы, а после дождались прибывших через восемь минут пожарных и показали им место возгорания. В итоге 20 спасателей потушили 550 кв. м ландшафта — оперативные действия помогли избежать серьёзных последствий.

«Магаданское подразделение МЧС России отметит поступок ребят», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье были задержаны 94 виновника природных пожаров.