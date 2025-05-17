Пыльная буря оставила без света тысячи жителей Ташкента

В Ташкенте и области почти 20 тыс. человек остались без света из-за сильного ветра и пыльной бури. Об этом сообщает в Telegram-канале министерства энергетики Узбекистана.

В ведомстве отметили, что некоторые сети в регионе отключили вручную из соображений безопасности. Сейчас ремонтные бригады устраняют неисправности и восстанавливают электроснабжение. Власти извинились на доставленные неудобства.

Неделю назад в Абхазии случился тотальный блэкаут из-за сильного ветра. В некоторых местах из-за происходящего попадали деревья, а в Рицинском парке упавший ствол заблокировал несколько машин на трассе. Спасателям пришлось вмешаться в ситуацию. Кроме того, в доме на улице Шотландской в Сухуме с одного из домов унесло крышу.