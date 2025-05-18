В Балашихе мужчина пришел в сервисный центр с муляжом гранаты

Днем 17 мая в Балашихе в одном из сервисных центров по обслуживанию бытовой техники случилось ЧП. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала пресс-служба областного управления МВД России.

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По данным источника, 39-летний местный житель поругался с администратором из-за долгого ожидания результатов ремонта и начал показывать предмет, похожий на гранату. На место немедленно прибыли сотрудники правоохранительных органов и доставили нарушителя в территориальный отдел для разбирательств.

Как оказалось, у мужчины был с собой муляж гранаты. В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, муляж изъят.