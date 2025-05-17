В Турции требуют до 2 тыс. лет тюрьмы фигурантам дела о пожаре в отеле Карталкая

Сторона обвинения в расследовании пожара в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу подготовила обвинительное заключение и требует до почти 2 тыс. лет тюрьмы для части подследственных.

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Как сообщает телеканал A haber, прокуратура считает 13 человек "ответственными за произошедшее и действовавшими с возможным умыслом" и виновными еще по более 70 пунктам. Для каждого из них обвинение требует до 1 998 лет тюрьмы. Среди этих лиц владельцы отеля, члены управляющего совета и менеджеры. Еще 22 обвиняемых могут отправиться в места заключения на 22,5 года каждый. Обвинительное заключение подготовлено Генпрокуратурой Болу и направлено в Высший уголовный суд этой провинции.

В числе обвиняемых также часть обслуживающего персонала отеля, ряд чиновников администрации Болу, которые были ответственны за проверки и лицензирование на объекте. Их обвиняют в "причинении смерти и травм более чем одному человеку по сознательной халатности".

Дела в отношении чиновников Минтуризма Турции, которые также могут быть причастными к трагедии, расследуются отдельно. По ним пока нет обвинительного заключения.

Следствие установило, что источником пожара стал неправильно функционировавший из-за ненадлежащего обслуживания термостат гриля, из-за чего прибор перегрелся и спровоцировал короткое замыкание. Автоматика не смогла отключить электроснабжение, из-за чего огонь по проводам перекинулся на горючие материалы, в том числе на топливо, и впоследствии на горючие элементы отделки. Ситуацию, как отмечается в обвинительном заключении, усугубило отсутствие системы дымоудаления, и ряд неисправностей. Кроме того, следствие указало, что подготовленный план действий в чрезвычайных ситуациях был неадекватным, персонал не знал, что делать при пожаре и своими действиями увеличил масштабы возгорания.

В результате пожара в отеле Grand Kartal, который произошел 21 января, погибли 78 человек, значительная часть из которых - дети, более 50 пострадали. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. В рамках расследования дела о пожаре арестованы 19 человек. В их числе хозяин отеля, управляющий, представители мэрии города Болу, вблизи которого расположен курорт.