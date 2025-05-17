В Москве арестовали обвиняемую в терроризме, сбежавшую из-под домашнего ареста

Останкинский районный суд Москвы арестовал Полину Костикову, обвиняемую в участии в террористической организации. Ранее она находилась под домашним арестом, но попыталась уехать из России. Меру пресечения изменили по ходатайству следствия, сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.

Об изменении меры пресечения Костиковой стало известно в субботу.

«Суд постановил изменить обвиняемой Костиковой Полине Юрьевне меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу сроком до 4 июня 2025 года», — сказано в документе.

Ранее Костикова находилась под домашним арестом, но 15 мая самовольно пыталась выехать из России. Ее задержали сотрудники ДПС на федеральной трассе, остановив такси, где ехала Костикова.

После этого следствие попросило суд изменить меру пресечения.

Костикову обвиняют по ч. 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). В 2022 году она уехала в Турцию, затем жила в Грузии, после чего вернулась в РФ.

По версии следствия, Костикова была связана с запрещенными на территории России террористическими организациями «Азов» и «Русский добровольческий корпус» (РДК). За границей она занималась финансовым обеспечением РДК, а после возвращения в Россию вербовала новых членов.