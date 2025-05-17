В Москве арестовали обвиняемую в терроризме, сбежавшую из-под домашнего ареста

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения обвиняемой в участии в террористической организации Полине Костиковой, арестовав ее. Об этом говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Суд постановил изменить обвиняемой Костиковой Полине Юрьевне меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу сроком до 4 июня 2025 года", - говорится в документе.

Ранее она самовольно покинула место содержания под домашним арестом и пыталась выехать из России.

По данным следствия, Костикова, обвиняемая по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), 15 мая покинула место содержания под домашним арестом без разрешения и попыталась пересечь государственную границу с Грузией. Ее задержали сотрудники ДПС на федеральной трассе в ходе проверки такси, в котором она следовала.

По версии следствия, Костикова связана с запрещенными на территории России террористическими организациями "Азов" и "Русский добровольческий корпус" (РДК). Следствие полагает, что, находясь за границей, Костикова занималась финансовым обеспечением РДК, а после возвращения в Россию - подбором новых участников для организации. Костикова в 2022 году уехала в Турцию, затем жила в Грузии, после чего вернулась в Россию.