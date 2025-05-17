Экс-министру торговли Московской области избрана мера пресечения в суде столицы, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Хубутия Михаила Михайловича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), п. «з» ч. 3 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), на срок один месяц 11 суток. Суд оставил без удовлетворения ходатайство подозреваемого Хубутия М.М. и его защитника об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий», – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что фигурант покушался на убийство женщины, с которой состоял в любовных отношениях. Установлено, что 24 апреля 2025 года в доме, расположенном на территории ПСК «Трехгорка-5» Одинцовского городского округа, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений подозреваемый нанес обухом топора потерпевшей удары, чем причинил ей закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей. Затем он добровольно явился к следователю, написал явку с повинной, в ходе допроса вину в причинении вреда здоровью потерпевшей признал, в содеянном раскаялся.