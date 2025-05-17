На Лене в Якутске произошел разлив нефтепродуктов

В Якутии зафиксировали разлив нефтепродуктов на реке Лене. Об этом сообщает официальный канал Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

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Разлив произошел в 203-м микрорайоне Якутска. Первыми о нем сообщили местные жители. Они писали в соцсетях, что река загрязнена возле многоквартирного дома «Парус». На воде были видны характерные радужные пятна нефтепродуктов.

На место прибыли ответственные чиновники и спасатели. Были проведены работы по ликвидации разлива силами ГБУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)».

«В ходе осмотра места разлива нефтепродуктов на акватории реки Лена на ограждённой территории ООО «Ленатурфлот» обнаружены пятилитровые бутылки и бочка, содержащие, предположительно, нефтепродукты, к которым имелся свободный доступ», — сказано в сообщении республиканского Министерства экологии.

Комиссия потребовала от предприятия убрать емкости в кратчайшие сроки.

Федеральные органы надзора устанавливают обстоятельства происшествия