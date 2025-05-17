Что известно о крушении вертолета Robinson R66 в Подмосковье

Крушение вертолета Robinson R66 в Подмосковье: что известно к этому часу

В Подмосковье совершил жесткую посадку вертолет Robinson R66. Пилот не пострадал. «Рамблер» собрал основное к этому часу.

Место ЧП

Инцидент произошел в субботу, 17 мая, в районе села Иславское, входящего в состав муниципального образования «Одинцовский городской округ».

Причины

В ходе полета у борта возникли технические проблемы. Пилот, 60-летний Олег Андреев, попытался посадить машину на поле, но вертолет завалился на бок и получил механические повреждения.

Расследование

Московским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по факту жесткой посадки вертолета организована доследственная проверка авиационного происшествия.

Также следователями проводится осмотр места ЧП, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

Особенности вертолета

Robinson R66 — лёгкий многоцелевой пятиместный коммерческий вертолёт производства компании Robinson Helicopter, США. Был разработан в 2000-е годы.

Совершил первый полёт 7 ноября 2007 года. В 2013 году произошла сертификация Robinson R66 в России.

Инциденты с вертолетом

В январе 2025 года вертолет этого типа потерпел крушение в лесу у Паредонеса в провинции Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс в Чили. Погибли все три человека, находившихся на борту..