14-летняя фанатка «битцевского маньяка» жестоко убила ребенка

В Запорожской области семилетний ребенок стал жертвой семиклассницы, которая была поклонницей Александра Пичушкина, более известного как "битцевский маньяк".

В Бердянске под задержание попала 14-летняя школьница, подозреваемая в жестоком убийстве семилетней девочки.

По информации Telegram-канала SHOT, мотивом преступления могло стать подражание "битцевскому маньяку" Александру Пичушкину – на месте трагедии обнаружена записка с признанием в любви к серийному убийце.

По имеющейся информации, исчезновение семилетней жертвы произошло 16 мая.

Около 17:00 она вышла на прогулку с друзьями во дворе своего дома, однако не вернулась. Незамедлительно были организованы поиски ребенка.

Тело пострадавшей было найдено на следующий день в лесополосе вблизи местного предприятия. Вскоре после обнаружения тела, по горячим следам, была задержана 14-летняя подозреваемая.

Предварительное следствие установило, что семиклассница нанесла жертве смертельные удары молотком по голове, что соответствует методу убийств, практиковавшемуся "битцевским маньяком".

Напомним, Александр Пичушкин, известный как "битцевский маньяк", совершил 49 убийств. Однако сам Пичушкин утверждает, что на его счету более 60 жертв. Он убивал их молотком в Битцевском парке. Ранее редакция VSE42.RU писала о том, что преступник признался еще в 11 убийствах.