В Москве произошло возгорание в многоэтажке

В Москве на четвертом этаже многоэтажки на Ленинградском проспекте вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время пожарные борются с возгоранием. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске загорелся автосервис. Возгорание нежилого здания произошло на улице Промышленная, дом 3б.

На месте работали 20 сотрудников пожарных служб и 7 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших нет.

До этого в Москве на улице Фабрициуса спасли подростка при пожаре. Там в одной из квартир пятиэтажки загорелись вещи, после чего пламя распространилось, охватив в том числе балкон.