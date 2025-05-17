Появилось видео с места жесткой посадки вертолета под Москвой

Последствия жесткой посадки вертолета Robinson R66 под Москвой показали на видео. Запись показала Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram.

На видео показано, как посреди поля лежит машина бордового цвета. На ней заметны повреждения хвоста и всей задней части борта. Также оказались сломаны винты Robinson R66 и разбито переднее лобовое стекло.

Была начата доследственная проверка. За ее ходом следит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

О том, что вертолет совершил жесткую посадку в Одинцовском районе Московской области, стало известно 17 мая. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ указали, что пилот в аварии не пострадал.

Ранее также появились данные о падении вертолета в Волосовском районе Ленинградской области. Тогда местные жители сообщили об огненной вспышке.