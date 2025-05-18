Следователи проверят факт массовой драки подростков в Дагестане

Следственный комитет России организовал проверку по факту массовой драки подростков в Махачкале. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк. По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Дмитрию Беляеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

16 мая подростки устроили потасовку в Тюмени. По словам местных жителей, несколько человек стали избивать друг друга, но в какой-то момент некоторые из них упали на землю. Несмотря на это, остальные продолжили наносить удары.

8 мая в Удмуртии две школьницы устроили жестокую драку при толпе других подростков, которые сняли все на видео. Часть зрителей сначала подстрекала участниц, затем попыталась разнять их, но конфликт возобновился.