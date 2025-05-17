В Подмосковье вертолет совершил жесткую посадку

Майк Габриелян

Вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Следователи начали осматривать место происшествия, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Вертолет совершил жесткую посадку под Москвой
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Авиационный инцидент произошел днем 17 мая вблизи села Иславское Одинцовского района Московской области.

«Вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку. В результате происшествия воздушное судно получило механические повреждения», — сказано в сообщении.

По данным транспортных следователей, пилот не пострадал.

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Началась доследственная проверка, осматривается место происшествия, устанавливается ущерб.

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