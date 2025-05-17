Вертолет совершил жесткую посадку под Москвой

В Подмосковье вертолет совершил жесткую посадку
Вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Следователи начали осматривать место происшествия, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.
Авиационный инцидент произошел днем 17 мая вблизи села Иславское Одинцовского района Московской области.
«Вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку. В результате происшествия воздушное судно получило механические повреждения», — сказано в сообщении.
По данным транспортных следователей, пилот не пострадал.
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Началась доследственная проверка, осматривается место происшествия, устанавливается ущерб.