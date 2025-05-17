Арестован подрядчик по делу о хищении при строительстве академии Мариинского театра

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подрядчика по делу о хищении более 95 млн рублей при строительстве «Административно-производственного здания Художественно производственного комбината Мариинского театра».

Как информирует пресс-служба судов Петербурга, под стражу был отправлен Арсен Мовсесян. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК России.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Мовсесяну стражу по 14 июля», — сообщает пресс-служба.

Следствие полагает, что в ноябре — декабре 2023 года Мовсесян вместе со своей знакомой Викторией Кравченко изготовил подложные документы о якобы проведённой поставке материалов и оборудования для соответствующей реставрации и строительства, получив при этом аванс в размере не менее 95,9 млн рублей.

Мовсесян был задержан 16 мая и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Кравченко также была задержана, суд пока не избрал в отношении неё меру пресечения.

Тверской суд Москвы ранее заочно приговорил к 14 годам колонии экс-банкира Сергея Пугачёва за хищение 28 млрд рублей.