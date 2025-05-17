Экс-министр торговли Подмосковья признался в нападении с топором на возлюбленную

Бывший министр торговли Московской области, бизнесмен Михаил Хубутия признался, что напал на экс-возлюбленную – предпринимательницу Юлию Ван. Против него возбуждено дело о покушении на убийство. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольгу Врадий.

Врадий сообщила, что подозреваемый добровольно явился к следователю и написал явку с повинной.

«В ходе допроса вину в причинении вреда здоровью потерпевшей признал, в содеянном раскаялся», — заявила представитель подмосковного главка СК РФ.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По данным источника РЕН ТВ, следствие попросит суд отправить Хубутию под домашний арест.

Официальный канал ГСУ СК России по Московской области пишет, что инцидент произошел 24 апреля 2025 года, в доме на территории ПСК «Трехгорка-5» Одинцовского городского округа. При этом фамилия подозреваемого не называется.

«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, подозреваемый нанес обухом топора потерпевшей удары, чем причинил ей закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей», — сказано в сообщении.

Бывшая девушка экс-министра Хубутии Юлия Ван обвинила его в нападении с топором

Проведены допросы потерпевшей, подозреваемого и свидетелей. Обнаружено и изъято орудие преступления.

Ранее Юлия Ван, рассказала, что Хубутия совершил нападение, так как хотел, чтобы она вернулась к нему.