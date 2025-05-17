Пропавшего в Бердянске ребенка нашли мертвым

Уголовное дело возбуждено по факту убийства в Бердянске семилетней девочки, которая ранее числилась пропавшей, сообщили в следственном управлении СК России по Запорожской области.

"Бердянским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства малолетнего лица (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). <...> Тело девочки с внешними признаками насильственной смерти обнаружено 17 мая в районе лесополосы завода "Азовкабель", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, около 17:00 мск 16 мая девочка вышла гулять во двор дома №154 на улице Кабельщиков в Бердянске вместе с другими детьми. На место выехала следственно-оперативная группа в составе руководителей, следователей и следователей-криминалистов следственного управления, полицейских и судебных медиков.