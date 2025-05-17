Пропавшего в Бердянске ребенка нашли мертвым

ТАСС

Уголовное дело возбуждено по факту убийства в Бердянске семилетней девочки, которая ранее числилась пропавшей, сообщили в следственном управлении СК России по Запорожской области.

Пропавшего в Бердянске ребенка нашли мертвым
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"Бердянским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства малолетнего лица (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). <...> Тело девочки с внешними признаками насильственной смерти обнаружено 17 мая в районе лесополосы завода "Азовкабель", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, около 17:00 мск 16 мая девочка вышла гулять во двор дома №154 на улице Кабельщиков в Бердянске вместе с другими детьми. На место выехала следственно-оперативная группа в составе руководителей, следователей и следователей-криминалистов следственного управления, полицейских и судебных медиков.

"Следствием будет дана правовая оценка обстановке в семье, воспитательному процессу, устанавливается взаимодействие семьи с соответствующими государственными и контролирующими службами, ответственными за обеспечение безопасности ребенка. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления", - заключили в ведомстве.

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