Стала известна причина экстренной посадки лайнера в Новосибирске

Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Горно-Алтайска в Москву, вынужденно сел в Новосибирске по причине технической неисправности. Она связана с работой одного из двигателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление перевозчика.

Рейс 2630 выполнялся в субботу по маршруту Горно-Алтайск-Домодедово.

«Командиром воздушного судна была выявлена техническая неисправность, связанная с работой одного из двигателей», — сообщили в авиакомпании.

В итоге пилоты решили экстренно садиться в новосибирском аэропорту Толмачёво.

Посадка была выполнена в штатном режиме, самолёт осматривают техники.

В авиакомпании заявили, что в Москву отправится другой борт, «вылет запланирован в ближайшее время». Пассажиры сейчас находятся в терминале аэропорта, им предоставлены прохладительные напитки.

В Новосибирске вынужденно сел самолет, следовавший в Москву

По данным транспортной прокуратуры, на борту находилось свыше 150 пассажиров. В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов.

Организованы «надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, взято на контроль соблюдение прав пассажиров».